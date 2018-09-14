Повод для санкций: СМИ об интервью «отравителей» Скрипалей

Еще один повод для санкций. Западные СМИ об интервью «отравителей» Скрипалей

Передовые газеты США и Британии обсуждают первое общение с прессой «подозреваемых» в отравлении Скрипалей.

«Было заметно, что мужчины чувствовали себя некомфортно во время интервью. Они часто раздраженно вздыхали и неоднократно обменивались долгими, явными взглядами», — отмечает американская газета The Washington Post.

Повествуя о своих передвижениях по Великобритании в начале марта, Петров и Боширов отчасти подтвердили версию британского следствия о том, что они посетили Солсбери дважды, 3 и 4 марта (день отравления Скрипалей). Однако, пока британская прокуратура утверждает, что 3 марта россияне исследовали местность и на следующий день вернулись, чтобы выполнить задание ГРУ по ликвидации шпиона-перебежчика, Петров и Боширов заявили, что их поездка в Солсбери преследовала чисто туристические цели.

По словам «отравителей» Скрипалей, они хотели посмотреть на знаменитый собор с его 123-метровым шпилем и старинными часами, но из-за сильного снегопада им удалось погулять по городу всего лишь полчаса и пришлось возвращаться в Лондон. Хотя Солсбери действительно оказался под «снежным ударом самый жестокой зимы, которую видела Англия за последние несколько лет», отмечает CNN , граждан России это не должно было испугать.

«В Солсбери было некоторое количество снега в это время, но казалось бы, ничего такого, что заставило бы мужчин с многолетним опытом российских зим бежать обратно в отель для укрытия», — пишет The New York Times.

В свою очередь, The Washington Times отмечает, что на фотографиях «подозреваемых», опубликованных Скотлэнд-Ярдом, виден по большей части чистый тротуар с небольшим напылением снега, оставшегося от более крупного снегопада в предыдущий день.

Таким образом, версия о туристической поездке, которой помешал снегопад, оставила больше вопросов, чем ответов, как, собственно, заметила сама Симоньян в конце интервью. Аналитики западных СМИ наперегонки предлагают свои объяснения, почему Россия — а в том, что интервью RT было согласовано с высшим руководством страны, в западной прессе похоже нет сомнений, — выступила с таким объяснением произошедшего в Солсбери.

В британской газете The Guardian дипломатический редактор Патрик Уинтур пишет, что нелепые рассказы Петрова и Боширова заставляют задуматься о здоровье «российской пропагандистской машины».

«Возможно, что пропагандисты настолько привыкли лгать без каких-либо последствий, что они искренне верили, что это объяснение прокатит. Но если это была попытка посеять в западных кругах подозрения, что MI6 указали не на тех людей, это интервью даст обратный эффект. <…> Альтернативное объяснение — Москва относится ко всей истории со Скрипалями чисто как к возможности затроллить британцев и показать, что России все равно, что думает Лондон», — предположил журналист The Guardian.

В качестве третьего объяснения, которое по его мнению является наиболее вероятным, господин Уинтур предлагает то, что интервью было сделано для потребления, в первую очередь, в России, так как после получивших широкое освещение в российских СМИ обвинений британской полиции, была нужна какая-то «контрпропаганда».

По версии The New York Times, интервью Петрова и Боширова с RT было нацелено на поддержание риторики, «продвигаемой Кремлем при всех ответах на международные обвинения», о том, что россияне являются жертвами, а не преступниками.

Российский журналист Александр Ковалев в своей колонке в The Guardian предлагает еще два объяснения, ни одно из которых, по его словам, не выглядит оптимистичным. Президент РФ Владимир Путин мог отдать приказ устранить Скрипаля, пишет Ковалев, ссылаясь на ранее опубликованный в NYT материал, основной тезис которого заключается в том, что Путин не может простить сотрудников российских спецслужб, изменивших своей родине. В этом случае, отмечает журналист, можно было бы говорить об отсутствии стратегической дальновидности у президента РФ, который бы позволил личной неприязни затмить интересы страны.

«Если он действительно не предвидел всех санкций, высылки дипломатов и по-новому окрепшей глобальной оппозиции по отношению к России — или ему просто было все равно — то взаимодействие с ним любым разумным способом может быть просто невозможно», — заявил журналист.

С другой стороны, продолжил Ковалев, версия, при которой Путин не согласовывал ликвидацию Скрипаля, означает, что он не контролирует свои собственные органы безопасности, что ухудшает ситуацию как для России, так и для всего мира.

«Существует соблазн рассматривать Путина как всезнающего, всемогущего полубога-диктатора, который знает о каждом дыхании каждого своего подчиненного, но реальность гораздо банальнее и ужаснее», — резюмировал российский журналист в статье The Guardian.

К какому бы выводу не пришли западные журналисты и аналитики, последствия интервью Петрова и Боширова могут оказаться довольно серьезными.

«Объяснение России на самом деле настолько слабо, что оно, скорее всего, только поможет Форин-офису убедить Европу ужесточить санкции против стран, которые используют химоружие», — предположил Патрик Уинтур.

Стоит лишь отметить, что реакция британского МИД на интервью «подозреваемых» в отравлении Скрипалей россиян была настолько же ожидаема, как и ответ российского дипведомства. В Форин-офисе не поверили рассказу Александра Петрова и Руслана Боширова и заявили, что британские власти и спецслужбы не сомневаются в их работе на российскую военную разведку и в использовании Россией сверхтоксичного запрещенного вещества на территории Великобритании.