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Озвучена явка во втором туре выборов главы Приморья
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Во втором туре выборов главы Приморья проголосовали 23,23% избирателей 

РИА Новости + ещё 92 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Явка во втором туре выборов губернатора Приморского края на 15.00 местного времени (08.00 мск) составила 23,23%, что больше явки к этому часу в первом туре, сообщила журналистам в воскресенье представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.
Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. В единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог набрать нужного числа голосов — минимум 50% + 1 голос. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,56%, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63%
Явка на выборах губернатора Приморского края на 15.00 9 сентября составила 21,37%.
"Явка на 15.00 составила 23,23%", — сказала представитель избиркома.
По ее словам, поступило несколько жалоб на незаконную агитацию в соцсетях и в Whatsapp, также от доверенного лица Тарасенко поступили 2 жалобы на подкуп и подвоз избирателей на 3 участках. Жалобы направлены в УМВД РФ по Приморскому краю. Всего поступило около 10 жалоб.
Девятого сентября не определились победители на выборах главы региона в четырех субъектах РФ: Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии.
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