Курильщикам тут не место

Госдума рассмотрит поправки, запрещающие курить в радиусе десяти метров от подъезда. Нарушителям грозит штраф. Будут ли эти запреты работать на практике?

Госдума рассматривает новую антитабачную инициативу. Идея состоит в том, чтобы запретить курение ближе чем в десяти метрах от подъезда многоквартирного дома. Штраф — от 500 до 1500 рублей. 14 сентября пройдет первое чтение законопроекта, который, по словам экспертов, никогда не будет работать.

В случае принятия этих поправок трудно, но можно представить себе картину: утро, среднестатистический, но при этом очень законопослушный обладатель вредной привычки выходит из дома в поисках места, где он может покурить, соблюдая все формальности. Дисциплинированно отойдя на десять метров от своего подъезда, он неизбежно попадает в десятиметровую зону соседнего подъезда. Прикуривать нет смысла.

Россиянин делает несколько шагов в сторону и оказывается на детской площадке, несколько шагов в другую сторону двора — у хоккейной коробки, то есть у спортивного сооружения. Дальше детский садик, школа, поликлиника и, наконец, остановка общественного транспорта с соответствующими запретами. С остановки так и не покуривший законопослушный россиянин едет на работу, где курить нельзя. Ну а дальше балконы, прогнозирует сенатор от Волгоградской области Татьяна Лебедева

«В дальнейшем мы, конечно, видим, чтобы и на балконах тоже ввести ограничение, потому что люди жалуются: сосед курит, а это приводит к различным заболеваниям».

Возникает вопрос, не захочет ли после всего этого тот самый россиянин нарушить какой-нибудь другой закон. Справедливости ради стоит отметить: даже сенаторы — инициаторы поправок понимают, что на практике эти запреты работать не будут, на всех нарушителей полицейских не хватит.

Если рассуждать об этих же мерах с точки зрения так называемой палочной системы, то ничего нового не нужно. Месячный план по протоколам можно закрыть, если пару часов подежурить у метро. Но для этого полицейским эту пару часов нужно не курить самим, а некоторые не могут, говорит лидер движения «Лев Против» Михаил Лазутин

«У нас есть много выпусков на канале с нарушающими сотрудниками полиции при исполнении, которые курили, не отойдя 15 метров от выхода из метро, от входа на вокзал. Многочисленные нарушения были фиксированы нами со стороны сотрудников полиции за пять лет проекта».