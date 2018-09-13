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Поклонская высказалась о потере поста
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Поклонская высказалась о потере поста 

Рамблер 3 часа назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала реорганизацию думской комиссии по контролю за доходами, которую она возглавляла.
Ранее комитет по регламенту принял решение об объединении комиссии по доходам и комиссии по этике. Объединению будет назначен новый председатель.
«Дай Бог, чтобы новая большая комиссия обладала необходимыми полномочиями и инструментарием, чтобы одинаково эффективно рассматривать вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов… а также владения многомиллиардными активами за рубежом», — написала Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».
>> Поклонскую лишили поста
Депутат пообещала, что будет следить за проектами, которые она вела будучи главой комиссии по контролю за доходами.
Слухи о том, что Поклонская может лишиться поста председателя думской комиссии, начали курсировать после того, как депутат нарушила фракционную дисциплину и единственной из представителей единороссов проголосовала против изменений в пенсионное законодательство.
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