Поклонская высказалась о потере поста

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала реорганизацию думской комиссии по контролю за доходами, которую она возглавляла.

Ранее комитет по регламенту принял решение об объединении комиссии по доходам и комиссии по этике. Объединению будет назначен новый председатель.

«Дай Бог, чтобы новая большая комиссия обладала необходимыми полномочиями и инструментарием, чтобы одинаково эффективно рассматривать вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов… а также владения многомиллиардными активами за рубежом», — написала Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».

Депутат пообещала, что будет следить за проектами, которые она вела будучи главой комиссии по контролю за доходами.