В США забыли о Медведеве

Посольство США в России назвало премьер-министром России зампреда правительства Антона Силуанова.
«Министр энергетики США Рик Перри — премьер-министру Антону Силуанову: как двум передовым ядерным державам, нам жизненно необходимо поддерживать диалог. Вдвойне важно обсуждать те аспекты, в которых у нас есть разногласия», — написало посольство в своем Twitter.
Министр энергетики США Рик Перри — Премьер-министру Антону Силуанову: как двум передовым ядерным державам, нам жизненно необходимо поддерживать диалог. Вдвойне важно обсуждать те аспекты, в которых у нас есть разногласия. pic.twitter.com/6rppLEX6Qx— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 сентября 2018 г.
В следующем сообщении, правда, авторы канала исправились и назвали Силуанова правильно — первым заместителем премьера.
Ранее на встрече с российским коллегой Александром Новаком в Москве Перри заявил, что хоть США и выступает против проекта «Северный поток — 2», однако не хочет дойти до введения против него санкций.