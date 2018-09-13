В США забыли о Медведеве

Министр энергетики США Рик Перри — Премьер-министру Антону Силуанову: как двум передовым ядерным державам, нам жизненно необходимо поддерживать диалог. Вдвойне важно обсуждать те аспекты, в которых у нас есть разногласия. pic.twitter.com/6rppLEX6Qx— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 сентября 2018 г.