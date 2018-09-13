Ещё
В США забыли о Медведеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство США «назначило» в России нового «премьера» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Посольство США в России назвало премьер-министром России зампреда правительства Антона Силуанова.
«Министр энергетики США Рик Перри — премьер-министру Антону Силуанову: как двум передовым ядерным державам, нам жизненно необходимо поддерживать диалог. Вдвойне важно обсуждать те аспекты, в которых у нас есть разногласия», — написало посольство в своем Twitter.
В следующем сообщении, правда, авторы канала исправились и назвали Силуанова правильно — первым заместителем премьера.
Ранее на встрече с российским коллегой Александром Новаком в Москве Перри заявил, что хоть США и выступает против проекта «Северный поток — 2», однако не хочет дойти до введения против него санкций.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Раскрылся смысл фразы Путина о действиях Боширова и Петрова Захарова ответила на сообщения британских СМИ о «перебежчике Аполлоне» МИД пригрозил США демаршем в связи с делом Бутиной
Комментарии41
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрылся смысл фразы Путина о действиях «отравителей»117
США выдвинули России условия по «жестким санкциям»605
Агрессивный рак убивает звезду КВН32
Объяснено появление ФСБ в Донбассе438
После признаний «отравителей» осталось несколько загадок850
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение