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Силуанов и Перри обсудили торгово-экономическое сотрудничество
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Силуанов и Перри обсудили торгово-экономическое сотрудничество 

Газета.Ru + ещё 2 18 часов назад
Фото: Газета.Ru
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и министр энергетики США Рик Перри провели встречу в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество России и США.
Как отмечается, Силуанов и Перри также обсудили вопросы энергетики.
При этом стороны подчеркнули необходимость продолжения диалога между Россией и США на уровне государства и бизнеса.
Ранее сообщалось, что министр энергетики России Александр Новак на встрече с Перри заявил, что необходимо восстановить деятельность рабочей группы по энергетике в рамках российско-американской двусторонней комиссии.
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