Силуанов и Перри обсудили торгово-экономическое сотрудничество

По данным агентства, в ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество России и США.

Как отмечается, Силуанов и Перри также обсудили вопросы энергетики.

При этом стороны подчеркнули необходимость продолжения диалога между Россией и США на уровне государства и бизнеса.