Климкин обвинил Россию в «лишении Крыма водоснабжения»

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что страна никогда не будет подписывать контракт на поставку воды на полуостров, где будет указываться его принадлежность России. В украинской партии «Оппозиционный блок» отреагировали на это, призвав Киев прекратить «геноцид, который нарушает права крымчан», и отправить самого Климкина в отставку.

«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав человека всех крымчан», — заявил Климкин в адрес партии «Оппозиционный блок».