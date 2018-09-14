Ещё
Климкин обвинил Россию в «лишении Крыма водоснабжения»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин обвинил Россию в «лишении Крыма водоснабжения» 

360tv.ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что «Украина не отрезала Крым от воды, это сделала Россия». Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.
Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что страна никогда не будет подписывать контракт на поставку воды на полуостров, где будет указываться его принадлежность России. В украинской партии «Оппозиционный блок» отреагировали на это, призвав Киев прекратить «геноцид, который нарушает права крымчан», и отправить самого Климкина в отставку.
«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав человека всех крымчан», — заявил Климкин в адрес партии «Оппозиционный блок».
360tv.ru: последние новости
От битвы на сосисках к дебатам. Как россияне представляют дуэль Золотова с Навальным Поклонская пообещала проверить сведения о доходах ряда депутатов Петров и Боширов будут ждать от Лондона извинений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали332
Крымскому мосту предрекли разрушение510
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста460
Назван инициатор дуэли Золотова444
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
07:57
Киркоров и Крид спели дуэтом
Шоу-бизнес
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение