Поклонскую лишили еще одного поста 

Депутат Госдумы Отари Аршба стал главой новой думской комиссии по этике и контролю за доходами депутатов, сообщает РИА «Новости».
На прошлой неделе комитет Госдумы по контролю и регламенту решил создать единый орган, объединив полномочия комиссий по этике и по контролю за доходами.
Первую комиссию возглавлял Отари Аршба, вторую — Наталья Поклонская. На пост главы новой комиссии претендовали и Аршба, и Поклонская. Аршба набрал на тайном голосовании большее количество голосов.
Наталья Поклонская назвала результат голосования прогнозируемым.