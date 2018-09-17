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Поклонскую лишили еще одного поста
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Поклонскую лишили еще одного поста 

Рамблер + ещё 61 2 часа назад
Депутат Госдумы Отари Аршба стал главой новой думской комиссии по этике и контролю за доходами депутатов, сообщает РИА «Новости».
На прошлой неделе комитет Госдумы по контролю и регламенту решил создать единый орган, объединив полномочия комиссий по этике и по контролю за доходами.
Первую комиссию возглавлял Отари Аршба, вторую — Наталья Поклонская. На пост главы новой комиссии претендовали и Аршба, и Поклонская. Аршба набрал на тайном голосовании большее количество голосов.
Наталья Поклонская назвала результат голосования прогнозируемым.
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