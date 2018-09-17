Поклонскую лишили еще одного поста

Депутат Госдумы Отари Аршба стал главой новой думской комиссии по этике и контролю за доходами депутатов, сообщает РИА «Новости»

На прошлой неделе комитет Госдумы по контролю и регламенту решил создать единый орган, объединив полномочия комиссий по этике и по контролю за доходами.

Первую комиссию возглавлял Отари Аршба, вторую — Наталья Поклонская . На пост главы новой комиссии претендовали и Аршба, и Поклонская. Аршба набрал на тайном голосовании большее количество голосов.

Наталья Поклонская назвала результат голосования прогнозируемым.