Мэй сочла заявления Москвы по делу Скрипалей оскорбительными

Мэй заявила, что «Россия отреагировала оскорбительно», передает «Интерфакс»

Британский премьер также обвинила российскую сторону во лжи, сказав, что заявления по делу Скрипалей являются «вызовом здравому смыслу».