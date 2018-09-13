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В Конгрессе США призвали «сделать больше» для наказания России
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В Конгрессе США призвали «сделать больше» для наказания России 

Деловая газета «Взгляд» 20 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Эд Ройс призвал «сделать больше», чтобы привлечь Россию к ответственности.
«Нам нельзя ждать, что Владимир Путин и его коррумпированные партнеры поменяют свое поведение в Сирии, на Украине или где-то еще, пока мы не докажем, что заставим их отчитаться за это», — сказал Ройс, передает Reuters.
Он заявил, что необходимо «сделать больше», чтобы Россия ответила за «агрессивные действия».
В сентябре Ройс высказывался по поводу эффективности санкций США. Он подчеркнул их важность в борьбе с Россией, Ираном и Северной Кореей.
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