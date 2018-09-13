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Захарова назвала обвинения Британии недопустимыми
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Захарова назвала заявления о лжи Петрова и Боширова недопустимыми 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Обвинения во лжи, прозвучавшие со стороны Британии в адрес подозреваемых по "делу Скрипалей" Александра Петрова и Руслана Боширова, недопустимы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Прокуратура Британии 5 сентября предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Юлии и Сергея Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. Впоследствии Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.
"Я считаю совершенно недопустимым обвинять людей во лжи через 30-40 минут после того, как они сделали такие признания", — сказала Захарова во время брифинга.
Она отметила, что во время интервью Боширов и Петров попросили защиты у СМИ и подчеркнули, что их имена опорочены в мировом масштабе. "Они чувствуют себя, сказать "дискомфортно" — это ничего не сказать", — добавила Захарова.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.
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