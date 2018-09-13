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В МИД ответили на обвинения Франции в попытке перехвата сигнала спутника
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В МИД ответили на обвинения Франции в попытке перехвата сигнала спутника 

РИА Новости + ещё 1 23 часа назад
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Франция пытается бездоказательно обвинить Россию во «враждебном поведении», чтобы обосновать необходимость наращивания оборонного потенциала в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министр обороны Флоранс Парли заявила, что Франция около года назад засекла российский спутник, чересчур близко приблизившийся к французскому. Французским спутником, к которому якобы приблизился российский собрат, был, по заявлению Парли, Athena-Fidus. Этот военный спутник был запущен в космос в феврале 2014 года.
"С недоумением и разочарованием восприняли выступление министра обороны Франции Флоранса Парли 7 сентября в Национальном центре космических исследований с бездоказательными обвинениями России во «враждебном поведении» в космосе. В начале этого года министерство обороны России дало все необходимые разъяснения в связи с озабоченностями Парижа относительно якобы произошедшего в 2017 году «опасного сближения» российского телекоммуникационного спутника «Луч-Олимп» и французского Athena-Fidus", — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что российская сторона считала и продолжает считать этот инцидент исчерпанным. «Тем более, что Париж ни разу не поднимал этот вопрос в контактах с нами, в том числе в ходе визитов президента Франции господина (Эммануэля) Макрона в Санкт-Петербург и Москву в мае и июле этого года. Особенно печально, что французская сторона пытается использовать этот надуманный предлог для обоснования необходимости наращивания оборонного потенциала в космосе и выделения под эти цели должного финансирования», — подчеркнула Захарова.
Подобные антироссийские шаги имеют «крайне контрпродуктивное воздействие» на развитие двухсторонних отношений, отметила она. «Со своей стороны, решительно выступаем за использование и исследование космоса исключительно в мирных целях», — сказала официальный представитель российского МИД.
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