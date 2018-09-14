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Политик: в Крыму знают, кто организовал водную блокаду полуострова
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Политик: в Крыму знают, кто организовал водную блокаду полуострова 

РИА Новости + ещё 4 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что «Украина не отрезала Крым от воды», и обвиняет в водной блокаде Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ранее Климкин заявил, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в Крым, если в этом контракте будет указываться принадлежность полуострова России. На это, в частности, отреагировали в украинской партии «Оппозиционный блок», призвав Киев прекратить «геноцид, который нарушает права крымчан», и отправить Климкина в отставку.
"Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав человека всех крымчан", — сказал Климкин в адрес «Оппозиционного блока».
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили.
В Крыму понимают, кто ответственен за произошедшее, рассказал в эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Оценивать с точки зрения здравого смысла действия, поступки и заявления украинских политиков бессмысленно. Всем крымчанам понятно и очевидно, что водная блокада, как и все остальные виды блокад, были организованы Украиной в наказание и в виде мести крымчанам за их выбор. Водную блокаду организовывали демонстративно — даже были выделены деньги из государственного бюджета для строительства плотины, а не просто перекрытия вентилей, чтобы Северо-Крымский канал навсегда был иссушен, и вода через него в Крым не поступала. Сегодня от украинских властей можно ожидать чего угодно. Мы четко понимаем, что Крым живет только благодаря тому, что мы находимся в составе РФ, благодаря материально-технической поддержке и всему тому, что делает весь российский народ для жителей Крыма и для Крымского полуострова", — сказал Вадим Колесниченко.
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