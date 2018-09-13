Поклонскую лишили поста

По ее словам, комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов была объединена с комиссией по этике.

Савастьянова отметила, что вопрос объединения обсуждался с начала 2018 года, а в ведении новой комиссии будет как этика депутатов, так и их доходы.

Канал отмечает, что объединение комиссий уже одобрил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин , а новую комиссию, согласно соглашению между фракциями Госдумы, возглавит член «Единой России»