Поклонскую лишили поста 

Депутат Наталья Поклонская лишилась поста главы думской комиссии по доходам. Об этом, как сообщает «Дождь», заявила руководитель другой комиссии Госдумы, по регламенту, Ольга Савастьянова.
По ее словам, комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов была объединена с комиссией по этике.
Савастьянова отметила, что вопрос объединения обсуждался с начала 2018 года, а в ведении новой комиссии будет как этика депутатов, так и их доходы.
Канал отмечает, что объединение комиссий уже одобрил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, а новую комиссию, согласно соглашению между фракциями Госдумы, возглавит член «Единой России».
Два дня назад Наталья Поклонская заявила о том, что думская комиссия по доходам приняла решение проверить нарушения законов, «возможно», допущенные пятью депутатами — единороссами и справедливороссами. Тогда она сообщила, что в течение нынешней недели направит запросы о проверке в ФСБ, Генпрокуратуру и Росфинмониторинг.