Министр транспорта Крыма подал в отставку, заявил источник

Овсянников был назначен на должность министра транспорта в мае 2018 года и стал пятым с весны 2014 года руководителем ведомства. Ранее он занимал пост руководителя Московской административной дорожной инспекции.

"Действительно, министр транспорта написал заявление (об увольнении)", — сообщил источник.

Пока неизвестно, удовлетворено ли заявление главой республики и каковы причины ухода Овсянникова с должности.