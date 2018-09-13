Министр транспорта Крыма подал в отставку

Министр транспорта республики Крым Юрий Овсянников написал заявление об увольнении, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.
Овсянников был назначен на должность министра транспорта в мае 2018 года и стал пятым с весны 2014 года руководителем ведомства. Ранее он занимал пост руководителя Московской административной дорожной инспекции.
"Действительно, министр транспорта написал заявление (об увольнении)", — сообщил источник.
Пока неизвестно, удовлетворено ли заявление главой республики и каковы причины ухода Овсянникова с должности.