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В МИД заявили, что доклад МАГАТЭ по Ирану говорит о надуманности претензий США к Тегерану
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В МИД заявили, что доклад МАГАТЭ по Ирану говорит о надуманности претензий США к Тегерану 

RT на русском 12 сентября 2018
Доклад генерального директора МАГАТЭ относительно Ирана подтверждает выполнение Тегераном обязательств по СВПД, а также свидетельствует о надуманности американских претензий к иранской ядерной деятельности. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Представленный доклад Гендиректора МАГАТЭ свидетельствует о том, что американские претензии к ядерной деятельности Тегерана носят абсолютно надуманный характер, а одно из наиболее значимых достижений международной дипломатии последних лет приносится в жертву желанию Вашингтона свести с Ираном счеты по вопросам, которые не имеют никакого отношения ни к СВПД, ни к распространенческим угрозам», — приводит его слова Министерство иностранных дел.
Ульянов добавил, что поведение Вашингтоны явным образом демонстрирует «пренебрежительное отношение США к системе проверок МАГАТЭ и режиму ядерного нераспространения в целом».
Ранее в МИД заявили, что сотрудничество России и Ирана в ядерной сфере ведётся под контролем МАГАТЭ.
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