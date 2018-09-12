В МИД заявили, что доклад МАГАТЭ по Ирану говорит о надуманности претензий США к Тегерану

Михаил Ульянов. Доклад генерального директора МАГАТЭ относительно Ирана подтверждает выполнение Тегераном обязательств по СВПД, а также свидетельствует о надуманности американских претензий к иранской ядерной деятельности. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене «Представленный доклад Гендиректора МАГАТЭ свидетельствует о том, что американские претензии к ядерной деятельности Тегерана носят абсолютно надуманный характер, а одно из наиболее значимых достижений международной дипломатии последних лет приносится в жертву желанию Вашингтона свести с Ираном счеты по вопросам, которые не имеют никакого отношения ни к СВПД, ни к распространенческим угрозам», — приводит его слова Министерство иностранных дел Ульянов добавил, что поведение Вашингтоны явным образом демонстрирует «пренебрежительное отношение США к системе проверок МАГАТЭ и режиму ядерного нераспространения в целом». Ранее в МИД заявили, что сотрудничество России и Ирана в ядерной сфере ведётся под контролем МАГАТЭ.