В Белом доме заявили, что выступают против подготовки нового санкционного законодательства

ВАШИНГТОН, 12 сентября. / ТАСС /. Белый дом не усматривает необходимости в подготовке Конгрессом США нового законодательства, предусматривающего применение санкций в случае иностранного вмешательства в ход американских выборов. Это дал понять помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон , выступая в среду на специальном брифинге для журналистов.

Это мероприятие проводилось в связи с тем, что президент США Дональд Трамп подписал несколькими часами ранее новый исполнительный указ, предполагающий использование ограничительных мер против тех, кто пытается влиять на американский избирательный процесс.

"Я говорил в последние пару недель примерно с двумя дюжинами членов Конгресса. Говорил с ними об идеях, которые, как мы знаем, обсуждаются. Мы считаем, что президент как руководитель исполнительной ветви власти делает важный шаг", — заявил советник Трампа.

"Но мы совершенно готовы консультироваться с членами Конгресса, которые предлагали [новое] законодательство [такого же рода], у которых были другие идеи, — заверил Болтон. — Мне кажется, мы все в данном случае хотим работать над достижением одной и той же цели на двухпартийной основе, чтобы не допустить вмешательства иностранцев в наш политический процесс".

"Но вы никогда не знаете, сколько времени потребуется на подготовку законодательства. На это может потребоваться значительно больше времени, чем люди думают. А президент предпринял решительные действия уже сегодня", — подчеркнул помощник Трампа. «Тем не менее мы с готовностью будем участвовать в дальнейших консультациях с членами Палаты представителей и Сената», — добавил Болтон.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер . В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые, по версии Вашингтона, являются сотрудниками военной разведки России, объявил первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Род Розенстайн

Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках воздействия на ход выборов в США.