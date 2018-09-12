В МИД России заявили о «шантаже и угрозах» США для срыва «ядерной сделки»

Ульянов заявил, что выход США из СВПД был бы «достоин сожаления», но это, по его мнению, не помешало бы успешно выполнять «ядерную сделку».

«Проблема, однако, в том, что США методами экономического шантажа и угроз экстерриториальных санкций пытаются помешать другим странам содействовать выполнению этой договоренности», — сказал Ульянов.

Он отметил, что такую политику «приходится квалифицировать» как сознательные действия на «подрыв СВПД».

«Это совершенно безответственный подход», — заключил Ульянов.