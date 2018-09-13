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CNN: в США рейтинг одобрения спецпрокурора по «российскому делу» превысил показатели Трампа
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CNN: в США рейтинг одобрения спецпрокурора по «российскому делу» превысил показатели Трампа 

Газета.Ru + ещё 9 13 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Рейтинг одобрения специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет собственное расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году, достиг 50% — такие результаты показал новый опрос телеканала CNN.
Рейтинг одобрения Мюллера опережает рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа на 20 пунктов, у американского лидера он на отметке 30%.
Американский телеканал отмечает, что это первый опрос с момента вынесения обвинения в отношении налогового и финансового мошенничества бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, а также признания своей вины бывшим личным адвокатом Трампа Майклом Коэном.
Так, на начало августа рейтинг одобрения Трампа в контексте «российского дела» составлял 34%, следует из результатов опроса CNN. Рейтинг Мюллера был на отметке 47%.
Как отмечает американский телеканал CNN, в настоящее время рейтинг одобрения Мюллера находится на самой высокой отметке, с момента проведения первого опроса в июне.
При этом импичмента Трампа требуют 47% граждан США, 48% респондентов не одобряют идею импичмента президента США. Тем не менее, большинство американцев (53%) считают, что у палаты представителей США недостаточно оснований для начала слушаний о вопросе запуска процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.
На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп заявлял об уверенности своей победы на предстоящих в 2020 году президентских выборах.
Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.
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