Россию призвали сделать страной-изгоем

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New York Post призывает сделать Россию страной-изгоем 

RT на русском 1 час назад
Источники в американском правительстве сообщают, что американские спецслужбы собрали улики, указывающие на причастность России к серии странных «звуковых атак» против американских дипломатов на Кубе и в Китае. Как пишет издание New York Post в своей редакционной статье, новых санкций против Москвы недостаточно, и чтобы остановить Россию, нужно сделать её страной-изгоем.
Похоже, что именно Москва стояла за серией начавшихся в ноябре 2016 года странных «звуковых атак», в результате которых у 30 находившихся на Кубе американцев появились симптомы контузии, а некоторые получили повреждения головного мозга и потеряли слух. То же самое могло произойти с американцами, работающими в Китае.
Как пишет издание New York Post в своей редакционной статье, пострадавшие сообщили, что слышали пронзительные звуки, доносившиеся из их домов и гостиничных номеров, после чего у них появлялась тошнота, потеря слуха, головные боли, головокружение и так далее. По мнению американских следователей, против дипломатов были применены волны сверхвысоких частот.
Многочисленные источники в правительстве заявляют, что в результате длительного и продолжающегося расследования американские спецслужбы собрали улики, включая материалы перехвата, указывающие на причастность России к этим атакам.
Как отмечает издание, разведывательное сообщество пока не готово окончательно и публично предъявить обвинения, поскольку американские исследователи пытаются воссоздать это звуковое оружие с помощью инженерного анализа.
«К этому следует добавить применение режимом Путина химического оружия при покушении на убийство на британской земле, действия Москвы по разжиганию ненависти и разногласий на американских выборах 2016 года, вторжения на Украину и в Грузию и возможные преступления против человечности в Сирии. Это режим-изгой. Новых санкций и выдворений путинских дипломатов недостаточно. Пора изгнать Россию из Интерпола и из всех прочих международных организаций, члены которых должны уважать власть закона», — констатирует New York Post.
RT на русском: последние новости
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