Армения попросила у России очередной военный кредит

Армянское правительство обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита. По словам министра обороны республики Давида Тонояна, его размер составит $100 млн «Заключение нового военного кредита — это процесс, который будет осуществлён», — подчеркнул он.

Министр добавил, что на данный момент не имеет права раскрывать информацию о том, какие именно виды вооружений планирует закупить Армения.

При этом отметил, что сотрудничество с российской стороной развивается «достаточно успешно», передаёт РИА Новости

Летом 2015 года Россия и Армения подписали соглашение о предоставлении республике государственного экспортного кредита в $200 млн на покупку российской военной продукции.

Согласно межправительственному соглашению, заключённому осенью 2017 года, Россия предоставила Армении экспортный кредит на сумму $100 млн на финансирование поставок продукции военного назначения.

Ранее News.ru писал, что Россия и Армения пересмотрят методы ценообразования на газ из РФ. Речь идёт о стоимости голубого топлива для конечного потребителя. Эта тема обсуждалась на переговорах между лидерами двух стран в Кремле.