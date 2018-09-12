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Армения попросила у России очередной военный кредит
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Армения попросила у России очередной военный кредит 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Армянское правительство обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита. По словам министра обороны республики Давида Тонояна, его размер составит $100 млн  «Заключение нового военного кредита — это процесс, который будет осуществлён», — подчеркнул он.
Министр добавил, что на данный момент не имеет права раскрывать информацию о том, какие именно виды вооружений планирует закупить Армения.
При этом отметил, что сотрудничество с российской стороной развивается «достаточно успешно», передаёт РИА Новости.
Летом 2015 года Россия и Армения подписали соглашение о предоставлении республике государственного экспортного кредита в $200 млн на покупку российской военной продукции.
Согласно межправительственному соглашению, заключённому осенью 2017 года, Россия предоставила Армении экспортный кредит на сумму $100 млн на финансирование поставок продукции военного назначения.
Ранее News.ru писал, что Россия и Армения пересмотрят методы ценообразования на газ из РФ. Речь идёт о стоимости голубого топлива для конечного потребителя. Эта тема обсуждалась на переговорах между лидерами двух стран в Кремле.
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