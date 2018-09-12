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В ГД предупредили Киев об ответе на арест акций
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В ГД предупредили Киев об ответе на арест акций «дочек» российских банков 

РИА Новости + ещё 1 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Ответные меры на арест украинским судом акций "дочек" ВЭБ, Сбербанка и ВТБ не будет откладываться в долгий ящик, считает депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек (ЕР).
Ранее Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка ("дочка" ВЭБ), Сбербанка (дочерняя структура Сбербанка России) и "ВТБ Банка" ("дочка" российского ВТБ) по иску предприятий бизнесмена Игоря Коломойского.
"Ответные меры в долгий ящик откладывать не станут. Вероятно, понадобится какое-то время на проведение исследований, касающихся не только Коломойского, но и всей его судейской шайки — возможно, у этих людей есть или бизнес или имущество в Крыму или в нашей стране — и, наверняка, полузаконное, которое так и просится в государственный бюджет РФ", — сказал Бальбек РИА Новости.
Политик полагает, что украинские судьи "берут на лапу", так как "только этим можно объяснить абсолютно незаконный арест российских банковских активов".
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