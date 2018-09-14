Назван инициатор дуэли Золотова

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В Росгвардии рассказали, кому принадлежит идея вызвать Навального на дуэль 

РИА Новости + ещё 97 1 час назад
Идея вызвать Алексея Навального на поединок принадлежит самому директору Росгвардии Виктору Золотову, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее Золотов в ответ на опубликованные возглавляемым Навальным "Фондом борьбы с коррупцией" утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал его на дуэль, пообещав превратить того в "отбивную".
>> Золотов вызвал Навального на дуэль
"В связи с поступающими в пресс-службу обращениями сообщаем, что видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе", — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.
В ведомстве добавили, что информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности.
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