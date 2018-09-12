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Луговой вмешался в «отравление Скрипалей»
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Луговой прокомментировал заявление Путина об «отравителях Скрипалей» 

Деловая газета «Взгляд» 12 сентября 2018
Фото: ТАСС
«В заявлении президента нет ничего удивительного», — заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя слова Владимира Путина о том, что российские власти установили личности и нашли людей, подозреваемых Лондоном в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Российская правоохранительная система, даже при тех странных заявлениях со стороны Британии, отреагировала и, видимо, попыталась найти этих людей», — заявил Луговой.
И, учитывая то, что президент является первополучателем любой информации, ей это удалось, отметил он, добавив: «Я всячески поддерживаю такое заявление».
Так собеседник прокомментировал слова Владимира Путина о том, что никакого криминала в этой ситуации нет, и люди, которых британцы считают причастными к отравлению Скрипалей сотрудниками спецслужб — это гражданские лица. Президент также призывал этих людей объявиться и поговорить со СМИ.
«У британцев не стоит задача что-либо доказать. У них стоит задача придать этому делу максимальную публичность. А учитывая, что западная пропаганда работает именно на эту задачу, западному обывателю достаточно увидеть очередные обвинения в новостях или прочитать в газетах, благодаря чему создается соответствующий фон по России. Все как в поговорке: то ли у него шубу украли, то ли он украл», — пояснил собеседник.
Ранее в среду президент России сообщил, что российские власти нашли людей, подозреваемых британской полицией в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
На прошлой неделе Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков.
Позже российские журналисты смогли выяснить, кем на самом деле является подозреваемый Лондоном в отравлении Скрипалей в Солсбери «потомственный агент ГРУ» Александр Петров.
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