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Путин сказал, в чем слушается Лаврова
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Путин сказал, в чем слушается Лаврова 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что выступает за облегчение визового режима в России, в том числе с Японией, однако дипломаты выступают против этой идеи, так как подобные вопросы должны решаться на основе взаимности.
Путин заявил, что он «за» облегчение визового режима, однако глава МИД Сергей Лавров не согласен с этим предложением, и президент «вынужден прислушиваться к мнению специалистов», передает РИА «Новости».
«Как утверждают сотрудники МИДа, вопросы подобного рода решаются в основном на основе взаимности. Вот мы пока останемся при таком формате решения этих вопросов, но мы будем стремиться к снятию всех визовых барьеров», — отметил глава государства.
Он добавил, что Россия готова выдать визу премьер-министру Японии Синдзо Абэ сразу на пять или десять лет, если он вынужден каждый раз ее получать.
Ранее Путин сообщил о намерении расширить перечень государств, граждане которых будут пользоваться электронными визами для въезда на территорию России.
Четвертый Восточный экономический форум проходит 11-13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
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