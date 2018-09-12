Путин сказал, в чем слушается Лаврова

Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что выступает за облегчение визового режима в России , в том числе с Японией , однако дипломаты выступают против этой идеи, так как подобные вопросы должны решаться на основе взаимности.

«Как утверждают сотрудники МИДа, вопросы подобного рода решаются в основном на основе взаимности. Вот мы пока останемся при таком формате решения этих вопросов, но мы будем стремиться к снятию всех визовых барьеров», — отметил глава государства.

Он добавил, что Россия готова выдать визу премьер-министру Японии Синдзо Абэ сразу на пять или десять лет, если он вынужден каждый раз ее получать.

Ранее Путин сообщил о намерении расширить перечень государств, граждане которых будут пользоваться электронными визами для въезда на территорию России.

Четвертый Восточный экономический форум проходит 11-13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.