Порошенко намерен посетить форум регионов в Белоруссии 

Украинский лидер Пётр Порошенко планирует приехать на форум регионов Белоруссии и Украины, заявил украинский посол в Минске Игорь Кизим.
«Да, у нас планируется форум на 25-26 октября, и изначально идея была… ещё во время визита Александра Григорьевича (Лукашенко) в Украину, что будет участие президентов (двух стран) под их патронатом. Визит (Порошенко — RT) планируется», — цитирует Кизима РИА Новости.
Отмечается, что первый форум регионов Белоруссии и Украины пройдёт 25-26 октября в Гомеле, участие в мероприятии подтвердили 18 украинских областей.
Ранее Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы развития двусторонних отношений государств.