Порошенко намерен посетить форум регионов в Белоруссии

«Да, у нас планируется форум на 25-26 октября, и изначально идея была… ещё во время визита Александра Григорьевича ( Лукашенко ) в Украину, что будет участие президентов (двух стран) под их патронатом. Визит (Порошенко — RT) планируется», — цитирует Кизима РИА Новости

Отмечается, что первый форум регионов Белоруссии и Украины пройдёт 25-26 октября в Гомеле, участие в мероприятии подтвердили 18 украинских областей.

Ранее Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы развития двусторонних отношений государств.