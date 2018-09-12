Лавров сообщил о сбое в политической системе США

Лавров заявил, что внутриполитическая система в США дала сбой

Он отметил, что проигравшая на выборах сторона пытается найти виновного, но "только не внутри США".

"Система двухступенчатая, которую США применяют на выборах, она же не очень демократична. Клинтон, если брать голоса избирателей, получила намного больше, чем Дональд Трамп, но выборщики проголосовали иначе", — заявил Лавров, выступая на форуме молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Восточном экономическом форуме.

Он напомнил, что в свое время обсуждал несправедливость такой системы с Кондолизой Райс . "Она мне сказала: да, это несовершенная система, но вы к нам не лезьте, это наша проблема, мы с ней знаем, как разбираться, это наше дело. Получается, что теперь это уже не американское дело", — отметил министр.

"Господина (кандидата от демократов Берни) Сандерса не пропустили путем нарушения законов США — об этом никто не говорит", — напомнил Лавров.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером , а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.