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«Монополия США на заказ музыки исчезает»
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Лавров рассказал об исчезающей монополии США на заказ музыки 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
США годами не встречали серьезного сопротивления, «заказывая музыку» в международных делах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках диалога молодых дипломатов на полях ВЭФ, передает РИА Новости.
«Объективно можно понять страну, которая несколько веков заказывала музыку в международных делах и не встречала серьезного сопротивления и сейчас вроде бы эта монополия объективно исчезает, потому что нельзя не считаться с целым рядом крупных государств», — сказал Лавров, добавив, что в настоящее время формируется «другой миропорядок, отличающийся от того, в котором США привыкли действовать по своему усмотрению».
Также министр посетовал на то, что российско-американские отношения в данный момент «отравлены». По его словам, в отношениях с партнерами уже стало постоянной мантрой США, «когда чуть что не так», сразу объявлять меры принудительного воздействия.
«Я не думаю, что можно рассчитывать на долгосрочный успех в такой политике», — подчеркнул Лавров.
28 августа Лавров назвал американскую демократию «карточным домиком».
«Неужели кто-то всерьез верит, что ресторатор из России (российский миллиардер Евгений Пригожин, которого считают причастным к вмешательству в американские выборы — прим. «Ленты.ру»), размещая какие-то посты в социальных сетях, может повлиять на выборы в такой мощной державе, как Соединенные Штаты», — задался он вопросом.
Также министр добавил, что Москва никогда не вмешивается в дела других государств.
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