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Глава Госдепа обвинил Россию в попытке подорвать санкции против КНДР
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Глава Госдепа обвинил Россию в попытке подорвать санкции против КНДР 

Российская Газета + ещё 51 6 часов назад
Фото: Reuters
Внесением поправок в доклад группы экспертов комитета 1718 об ужесточении санкций против КНДР Москва пытается подорвать резолюции Совета Безопасности ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, комитет ООН, который следит за выполнением режима санкций, должен сохранить свою независимость и не позволять никакой стране переписывать текст резолюции.
Помпео настаивал на том, что именно политика санкций в отношении КНДР, которая проводится администрацией США, вынудила Пхеньян пойти на переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский подтвердил, что в доклад комитета 1718 были внесены поправки, на которых настаивала российская сторона. По его словам, от этого «качество документа только выиграло».
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