Госдеп снял с РФ вину за «акустические атаки»

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Госдеп: США не возлагают на Россию ответственность за «акустические атаки» на Кубе 

ТАСС 11 сентября 2018
Фото: EPA
Администрация США не подтверждает данные о том, что считает Россию причастной к предполагаемым "акустическим атакам" на американских дипломатов на Кубе. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов.
По ее словам, Вашингтон "продолжает расследование причин" резкого ухудшения здоровья сотрудников американского посольства на Кубе.
"На данный момент [нам] неизвестны ни причина, ни лицо или группа лиц, на которых, предположительно, лежит ответственность [за акустические атаки]", — отметила дипломат.
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