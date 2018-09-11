Госдеп снял с РФ вину за «акустические атаки»

Госдеп: США не возлагают на Россию ответственность за «акустические атаки» на Кубе

Администрация США не подтверждает данные о том, что считает Россию причастной к предполагаемым "акустическим атакам" на американских дипломатов на Кубе . Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов. По ее словам, Вашингтон "продолжает расследование причин" резкого ухудшения здоровья сотрудников американского посольства на Кубе. "На данный момент [нам] неизвестны ни причина, ни лицо или группа лиц, на которых, предположительно, лежит ответственность [за акустические атаки]", — отметила дипломат.