Мексика может отменить визы с Россией

Посольство РФ: Мексика готова активно работать над отменой визового режима с Россией

Будущая мексиканская администрация намерена активно работать над скорейшей отменой визового режима с Россией . Об этом сообщило во вторник посольство РФ в латиноамериканской стране, комментируя состоявшуюся в понедельник встречу главы дипломатического представительства Виктора Коронелли с избранным президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

"В ходе беседы был затронут ряд актуальных тем двусторонних отношений, в том числе связанных с укреплением договорно-правовой базы, — говорится в заявлении посольства. — Мексиканская сторона, в частности, выразила готовность уделить приоритетное внимание скорейшему завершению подготовки к подписанию полноформатного соглашения об отмене визового режима для граждан РФ и Мексики".

Кроме того, обсуждались вопросы возобновления работы смешанной комиссии по сотрудничеству в различных областях, а также усиление экономического присутствия России в латиноамериканской стране. Лопес Обрадор также просил передать приглашение президенту России Владимиру Путину присутствовать на его инаугурации 1 декабря этого года.

В интервью российским журналистам в августе этого года Коронелли высказал мнение, что после прихода к власти новой администрации Мексики контакты между представителями России и латиноамериканской страны в торгово-экономической области "могут и будут активизироваться". Лопес Обрадор будет руководить страной до 2024 года.