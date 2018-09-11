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Мексика может отменить визы с Россией
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Посольство РФ: Мексика готова активно работать над отменой визового режима с Россией 

ТАСС + ещё 7 11 сентября 2018
Будущая мексиканская администрация намерена активно работать над скорейшей отменой визового режима с Россией. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в латиноамериканской стране, комментируя состоявшуюся в понедельник встречу главы дипломатического представительства Виктора Коронелли с избранным президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.
"В ходе беседы был затронут ряд актуальных тем двусторонних отношений, в том числе связанных с укреплением договорно-правовой базы, — говорится в заявлении посольства. — Мексиканская сторона, в частности, выразила готовность уделить приоритетное внимание скорейшему завершению подготовки к подписанию полноформатного соглашения об отмене визового режима для граждан РФ и Мексики".
Кроме того, обсуждались вопросы возобновления работы смешанной комиссии по сотрудничеству в различных областях, а также усиление экономического присутствия России в латиноамериканской стране. Лопес Обрадор также просил передать приглашение президенту России Владимиру Путину присутствовать на его инаугурации 1 декабря этого года.
В интервью российским журналистам в августе этого года Коронелли высказал мнение, что после прихода к власти новой администрации Мексики контакты между представителями России и латиноамериканской страны в торгово-экономической области "могут и будут активизироваться". Лопес Обрадор будет руководить страной до 2024 года.
В 2017 году объем торговли между Мексикой и Россией составил порядка $1,7 млрд В этом году, как сообщил в апреле предшественник Коронелли Эдуард Малаян, есть основания полагать, что он может значительно вырасти и достичь $2,5 млрд
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