Путин прибыл в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин в прибыл в Забайкальский край , где он будет наблюдать за основным этапом военных маневров «Восток — 2018» на полигоне «Цугол». Об этом сообщил «Интерфакс».

В стартовавших 11 сентября учениях принимают участие российские и китайские воинские формирования, которые отработают действия по отражению наступления условного противника.

В маневрах участвуют около 300 тысяч военнослужащих РФ, более тысячи самолетов, вертолетов и дронов, 36 тысяч танков и бронетраснспортеров, до 80 кораблей и судов обеспечения. «Восток — 2018» являются самыми масштабными в истории российской армии.

Сергей Шойгу. Маневры продолжатся до 17 сентября на пяти полигонах региона и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Руководить ими будет лично глава Минобороны РФ

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что правительство двух стран договорились регулярно проводить совместные маневры.