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Путин прибыл в Забайкалье
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Путин прибыл в Забайкалье 

360tv.ru + ещё 12 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в прибыл в Забайкальский край, где он будет наблюдать за основным этапом военных маневров «Восток — 2018» на полигоне «Цугол». Об этом сообщил «Интерфакс».
В стартовавших 11 сентября учениях принимают участие российские и китайские воинские формирования, которые отработают действия по отражению наступления условного противника.
В маневрах участвуют около 300 тысяч военнослужащих РФ, более тысячи самолетов, вертолетов и дронов, 36 тысяч танков и бронетраснспортеров, до 80 кораблей и судов обеспечения. «Восток — 2018» являются самыми масштабными в истории российской армии.
Маневры продолжатся до 17 сентября на пяти полигонах региона и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Руководить ими будет лично глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее Сергей Шойгу сообщил, что правительство двух стран договорились регулярно проводить совместные маневры.
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