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Жириновский упрекнул Монсона в незнании русского
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Жириновский предложил упростить получение гражданства для русских 

РИА Новости 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает упростить получение гражданства РФ этническими русскими и выдавать им паспорта в течение двух-трех месяцев.
Он также напомнил, что боец Джефф Монсон, ставший депутатом гордумы Красногорска, получил гражданство РФ три месяца назад, "русский язык не выучил, но уже будет представлять в парламенте жителей подмосковной столицы".
Как ранее сообщила РИА Новости руководитель исполкома красногорского отделения партии "Единая Россия" Елена Прочаковская, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон по предварительным результатам стал депутатом в совете депутатов городского округа Красногорск, заняв на выборах четвертую позицию в списке партии "Единая Россия".
"Когда мы примем нормальный закон по гражданству? Монсону даём моментально, а русский человек не может получить паспорт", — написал Жириновский на своей странице в Facebook.
Политик также вспомнил и о получившем российское гражданство французском актере Жераре Депардье.
"Русские по пять-шесть лет ждут паспорта, как люди второго сорта. ЛДПР повторяет: всем русским выдавать паспорта в посольствах России за два-три месяца", — написал Жириновский на своей странице в Facebook.
Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства, после актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. Депардье сохранил и французское гражданство.
Монсон получил российский паспорт в День России — 12 июня. Спортсмен принес присягу российскому законодательству. Он рассказал о своем намерении строить политическую карьеру в России и стать членом парламента Красногорска, а потом "дорасти до Государственной думы".
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