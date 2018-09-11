Рябков: Россия будет противостоять диктату США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва намерена противостоять неприкрытому диктату Вашингтона в политической и экономической сферах. Об этом сообщает «Российская газета».

"Россия не скрывает, что будет этой тенденции противостоять", — сказал Рябков.

По его словам, Москва намерена «разъяснять опасность и пагубность» действий США своим международным партнерам.

Он также добавил, что в данной оценке Россия «полностью совпадает с иранскими коллегами».