Ещё
Рябков: Россия будет противостоять диктату США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рябков: Россия будет противостоять диктату США 

Газета.Ru + ещё 4 11 сентября 2018
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва намерена противостоять неприкрытому диктату Вашингтона в политической и экономической сферах. Об этом сообщает «Российская газета».
"Россия не скрывает, что будет этой тенденции противостоять", — сказал Рябков.
По его словам, Москва намерена «разъяснять опасность и пагубность» действий США своим международным партнерам.
Он также добавил, что в данной оценке Россия «полностью совпадает с иранскими коллегами».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о развитии ситуации вокруг сирийского «химического досье», предостерегла США от новых опасных шагов в Сирии.
Газета.Ru: последние новости
Росгвардия открестилась от идеи вызвать Навального на дуэль В МИД назвали условие для прокладки трубопроводов на Каспии В "ЕР" пообещали рассмотреть кандидатуру Поклонской на пост главы новой комиссии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали346
Крымскому мосту предрекли разрушение
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста461
Назван инициатор дуэли Золотова447
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение