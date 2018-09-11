Спутали карты. Косачев о заявлении РФ по Идлибу

Косачев: заявления РФ о готовящейся провокации в Идлибе спутали карты ее организаторам

Константин Косачев. Заявления России о готовящейся провокации с применением химического оружия в сирийском Идлибе спутали карты ее организаторам, при этом в Вашингтоне понимают, что боевики скоро будут разгромлены. Такое мнение во вторник на своей странице в Facebook изложил глава комитета Совета Федерации

Он напомнил, что, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, "химический Голливуд " готовится к очередной постановке, на сей раз в провинции Идлиб ", где "снять "хронику объявленного убийства" уже приготовились съемочные группы ближневосточных и американского телеканалов". По словам сенатора, знать заранее о провокации могут только те, "кто осведомлен о месте и времени совершения действа непосредственно из уст его готовящих".

По мнению Косачева, "версия о постановке отнюдь небеспочвенна, хотя она, конечно же, будучи озвученной публично, основательно спутала карты организаторам "шоу".

"Однако для того и была в последнее время на разных уровнях запущена кампания борьбы с "российской дезинформацией" — именно на такие случаи, чтобы сразу отмести подобные версии ввиду заведомо негативного отношения к источнику", — убежден он.

Глава комитета СФ также назвал нелепыми обвинения в адрес сирийских правительственных сил и президента страны Башара Асада , так как Дамаск менее всех заинтересован "в нарушении международных норм в преддверии освобождения последнего пятачка сирийской территории и последующего политического урегулирования". Однако, добавляет Косачев, "для того и работала западная пропаганда годами, чтобы вбить в головы мейнстримной аудитории", что "не применять запрещенное оружие массового поражения Асад не может, потому что, дескать, такова его натура".

"Собственно, теперь тот же сценарий обкатывается и в деле Скрипалей: Россия, мол, тоже по своей зловеще-авторитарной природе не может не использовать что-то изуверское и запрещенное", — заметил он.

Сенатор также прокомментировал недавнюю публикацию американской газеты The Wall Street Journal о том, что США не исключают нанесение ударов не только по силам САР, но даже по военным Ирана или РФ.

"Даже если считать это домыслами газеты, трудно отрицать, что США, во-первых, оговаривают за собой право на "ответ", хотя на них вообще-то никто не нападал. Во-вторых, тем самым повышают ставки в игре вокруг Сирии, обозначив угрозу не только руководству Сирии, но и Ирану и России", — считает Косачев.

В-третьих, продолжает он, США готовят "почву для дискредитации всего нынешнего руководства Сирии и ее армии в перспективе политического процесса после разгрома боевиков".

"А он уже не за горами, это прекрасно понимают в Вашингтоне и бьются не за Идлиб, а за право клеймить Асада и дальше и поднимать шум на всех международных площадках", — резюмировал глава комитета.

Провокация в Идлибе

25 августа Минобороны России заявило, что боевики при активном участии британских спецслужб готовят в Идлибе инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей. Провокация должна послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией удара по государственным и экономическим объектам Сирии.