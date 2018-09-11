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Небензя прокомментировал подготовку «химатаки» в Сирии
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Небензя прокомментировал подготовку «химатаки» в Сирии 

РИА Новости + ещё 23 11 сентября 2018
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Россия имеет неопровержимые доказательства готовящихся в Сирии провокаций, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник на заседании Совбеза.
"Якобы президент (Сирии Башар) Асад отдал приказ о применении хлора, сирийские власти не собираются этого делать, у них нет химического оружия", — сказал Небензя.
Он добавил, что Россия еще раз просит "нас услышать — применение химоружия Дамаском с военной точки зрения ничем не оправдано, а военно-политически — ущербно".
Небензя отметил, что "это было бы приглашение западной "тройке" нанести удар по Сирии, которым они как раз и угрожают именно под предлогом использования химоружия".
"Зато провокации противников Дамаска, рассчитывающих на силовую поддержку иностранных покровителей, вполне вероятны — у нас имеются неопровержимые доказательства таких приготовлений", — заключил постпред.
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии ранее сообщил, что по поступившей от жителей Идлиба информации, там начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия". Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, все отснятые видео провокации к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, отметили в ЦПВС.
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