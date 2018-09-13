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Захарова — Британии: «Дырявая шляпка под управлением Мэй»
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Захарова прокомментировала реакцию британского МИД на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей 

RT на русском + ещё 2 27 минут назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию британского МИД на интервью «подозреваемых» по делу Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.
«Это говорят те же люди в Форин офисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй», — написала Захарова в Facebook.
Ранее в британском МИД заявили, что Лондон неоднократно просил Москву объяснить, что произошло в марте в Солсбери.
По словам представителя ведомства, британскому правительству «очевидно, что эти люди — офицеры российской военной разведки».
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