Франция ждет визита Путина в ноябре

Посол в РФ: Париж рассчитывает, что Путин посетит Францию в ноябре этого года

Париж рассчитывает, что президент России Владимир Путин примет приглашение главы Франции Эмманюэля Макрона посетить Париж в ноябре 2018 года. Об этом заявила в четверг журналистам посол Франции в России Сильви Берманн на полях IV Восточного экономического форума.

"Мы очень надеемся, что президент Путин посетит Париж в связи с таким важным событием", — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы намерены и дальше работать с Россией по вопросам кибербезопасности, выполнению минских договоренностей, а также ситуации в Сирии, — подчеркнула Берманн. — У нас есть разногласия, но нам необходимо наращивать диалог".

Ранее сообщалось, что французская сторона пригласила Путина в Париж на торжества по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны.