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Франция ждет визита Путина в ноябре
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Посол в РФ: Париж рассчитывает, что Путин посетит Францию в ноябре этого года 

ТАСС + ещё 14 13 сентября 2018
Фото: Reuters
Париж рассчитывает, что президент России Владимир Путин примет приглашение главы Франции Эмманюэля Макрона посетить Париж в ноябре 2018 года. Об этом заявила в четверг журналистам посол Франции в России Сильви Берманн на полях IV Восточного экономического форума.
"Мы очень надеемся, что президент Путин посетит Париж в связи с таким важным событием", — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы намерены и дальше работать с Россией по вопросам кибербезопасности, выполнению минских договоренностей, а также ситуации в Сирии, — подчеркнула Берманн. — У нас есть разногласия, но нам необходимо наращивать диалог".
Ранее сообщалось, что французская сторона пригласила Путина в Париж на торжества по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны.
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