Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ

Представителям Крыма не дали выступить на совещании ОБСЕ

В момент, когда участник от Крыма собирался произнести речь, Украина выступила с протестом, заявив, что Россия якобы «пытается использовать совещание» для «легитимации оккупации» полуострова, передает ТАСС

Украинской стороне возразил замдиректора департамента информации и печати МИД Максим Буякевич, напомнив, что Крым является частью России, и его граждане «выступают в полном статусе официально зарегистрированных участников совещания».

В свою очередь Австрия от имени Евросоюза выразила сожаление, что на совещании «имеют место попытки ввести его участников в заблуждение на предмет статуса выступающих».

Представитель Канады предложил вывести из зала представителей Крыма.

В ответ на это Буякевич призвал руководствоваться правилами ОБСЕ: «Мы находимся на официальном мероприятии с зарегистрированным списком участников. Необоснованные попытки ограничения права на выступление будет расценено нами как грубейшее нарушение».

Напомним, в июле российская делегация покинула зал заседаний в Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине из-за нарушения регламента при голосовании за антироссийские резолюции.