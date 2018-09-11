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Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
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Представителям Крыма не дали выступить на совещании ОБСЕ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Представители некоторых СМИ и общественных организаций Крыма не смогли выступить в ходе ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвященного выполнению обязательств в области человеческого измерения.
В момент, когда участник от Крыма собирался произнести речь, Украина выступила с протестом, заявив, что Россия якобы «пытается использовать совещание» для «легитимации оккупации» полуострова, передает ТАСС.
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Украинской стороне возразил замдиректора департамента информации и печати МИД Максим Буякевич, напомнив, что Крым является частью России, и его граждане «выступают в полном статусе официально зарегистрированных участников совещания».
В свою очередь Австрия от имени Евросоюза выразила сожаление, что на совещании «имеют место попытки ввести его участников в заблуждение на предмет статуса выступающих».
Представитель Канады предложил вывести из зала представителей Крыма.
В ответ на это Буякевич призвал руководствоваться правилами ОБСЕ: «Мы находимся на официальном мероприятии с зарегистрированным списком участников. Необоснованные попытки ограничения права на выступление будет расценено нами как грубейшее нарушение».
Напомним, в июле российская делегация покинула зал заседаний в Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине из-за нарушения регламента при голосовании за антироссийские резолюции.
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