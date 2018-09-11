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Рябков назвал заявления США об ответе на провокацию в САР политикой шантажа
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Рябков назвал заявления США об ответе на провокацию в САР политикой шантажа 

РИА Новости + ещё 6 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Москва считает заявления США о жестком ответе на возможную провокацию с химоружием в Сирии в чистом виде политикой угроз и шантажа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США, Великобритания и Франция готовы ответить на возможный новый случай применения химического оружия в Сирии намного решительнее, чем в прошлый раз.
"Это в чистом виде политика угроз и шантажа. Это циничное манипулирование фактами и реальной ситуацией", — сказал Рябков во время пресс-подхода на первой Конференции ООН по космическому праву и космической политике.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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