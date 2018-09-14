Соперник Поклонской объяснил перестановки в ГД

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Соперник Поклонской объяснил объединение комиссий в Госдуме 

Газета.Ru + ещё 76 46 минут назад
Депутат Госдумы Отари Аршба, возглавлявший комиссию по этике, объяснил ситуацию с их реорганизациями. Об этом сообщает НСН.
Накануне стало известно, что две комиссии в Госдуме — по этике и по контролю за доходами — будут объединены. Последнюю возглавляла депутат Наталья Поклонская.
"Я могу сказать только одно, разговоры об этом шли давно. В третьем созыве я возглавлял подобного рода комиссию, и там были собраны все вопросы. В том числе мандатные, вопросы этики. Речь идет не об упразднении, а об объединении", — сказал Аршба.
По его словам, функционал обеих комиссий пересекался. Аршба также подтвердил, что претендентами на пост главы объединенной комиссии являются он и Поклонская. Окончательное решение по кандидатуре примет президиум фракции "Единой России".
Ранее Наталья Поклонская прокомментировала объединение комиссий. Она отметила, что такое решение не стало для нее сюрпризом.
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