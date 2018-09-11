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Путин рассказал об общенациональном проекте
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Путин рассказал об общенациональном проекте 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 11 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Судоверфь «Звезда» в Приморском крае станет уникальным предприятием, его строительство является проектом общенационального масштаба, заявил президент Владимир Путин.
«У вас будет уникальное предприятие. Док сухой — 500 метров. Такого вообще нет в стране! Да и в мире-то — по пальцам пересчитать, где такие есть. Здесь будут строиться средние и крупные гражданские суда, таких в России еще не строили никогда», — цитирует Путина ТАСС.
Во время встречи с рабочими президент отметил, что им повезло работать на таком предприятии. «Это такой большой, крупный, общенациональный проект, даже не дальневосточный», — отметил он.
Путин принял участие во вкладке закладной доски в строящийся на судоверфи танкер класса Афрамакс «Санкт-Петербург». Такие суда поступят в эксплуатация с 2021 года, всего их будет 10.
Сухой док, строящийся в рамках второго этапа возведения верфи ССК «Звезда», планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году. Он будет использоваться для строительства буровых платформ, газовозов, супертанкеров, и техники для работы в Арктике.
Путин отметил, что в рамках строительства предусмотрено и возведение жилья, детских садов, школ.
Ранее губернатор Приморского края Андрей Тарасенко сообщал о принятом решении о строительстве в регионе сталепрокатного завода для нужд судостроительного комплекса «Звезда».
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