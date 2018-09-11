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Новый президент Мексики пригласил Путина
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Избранный президент Мексики пригласил Путина на свою инаугурацию 

ТАСС + ещё 23 11 сентября 2018
Фото: © AP Photo/Marco Ugarte
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил президента РФ Владимира Путина на свою инаугурацию 1 декабря. Об этом заявил в понедельник будущий глава МИД Мексики Марсело Эбрард, комментируя журналистам итоги встречи Лопеса Обрадора с российским послом в латиноамериканской стране Виктором Коронелли.
"Лопес Обрадор направил приглашение на церемонию инаугурации… Папе Римскому Франциску и президенту Владимиру Путину", — сказал Эбрард. Он добавил, что будущая администрация Мексики оставляет "двери открытыми" для визитов как российского лидера, так и главы Святого престола в латиноамериканскую страну. Эбрард также сообщил, что на встрече с Коронелли обсуждались соглашение о безвизовых поездках и развитие экономического сотрудничества между двумя странами. В посольстве РФ встречу с Лопесом Обрадором пока не комментировали.
В интервью российским журналистам в августе 2018 года Коронелли высказал мнение, что после прихода к власти новой администрации Мексики контакты между представителями России и латиноамериканской страны в торгово-экономической области "могут и будут активизироваться". Инаугурация Лопеса Обрадора пройдет 1 декабря, он будет руководить страной до 2024 года.
В 2017 году объем торговли между Мексикой и Россией составил порядка $1,7 млрд В 2018 году, как сообщил в апреле предшественник Коронелли Эдуард Малаян, есть основания полагать, что он может значительно вырасти и достичь $2,5 млрд
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