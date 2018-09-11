Новый президент Мексики пригласил Путина

Избранный президент Мексики пригласил Путина на свою инаугурацию

"Лопес Обрадор направил приглашение на церемонию инаугурации… Папе Римскому Франциску и президенту Владимиру Путину", — сказал Эбрард. Он добавил, что будущая администрация Мексики оставляет "двери открытыми" для визитов как российского лидера, так и главы Святого престола в латиноамериканскую страну. Эбрард также сообщил, что на встрече с Коронелли обсуждались соглашение о безвизовых поездках и развитие экономического сотрудничества между двумя странами. В посольстве РФ встречу с Лопесом Обрадором пока не комментировали.

В интервью российским журналистам в августе 2018 года Коронелли высказал мнение, что после прихода к власти новой администрации Мексики контакты между представителями России и латиноамериканской страны в торгово-экономической области "могут и будут активизироваться". Инаугурация Лопеса Обрадора пройдет 1 декабря, он будет руководить страной до 2024 года.