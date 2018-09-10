В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян

В Госдуме осудили намерение президента США Дональда Трампа нанести удары по российским и иранским военным в Сирии из-за якобы существующего разрешения сирийского президента Башара Асада применит хлорин во время атаки по позициям боевиков в Идлибе.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил НСН, что всем, кто нанесет удар по российским военнослужащим, мало не покажется.
«Я бы предостерег горячие головы, посоветовал бы принять им горячий душ, прежде чем принимать решения такого рода. Хоть я и исключаю сценарий подобного рода», — сказал депутат.
Он заявил, что разрешение на применение хлорина — это вымысел.
«Башар Асад не самоубийца, чтобы отдавать такие приказы, не боясь смертоубийства со стороны стран западной коалиции, а боясь своего народа, если уж так рассуждать», — сказал Швыткин.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по российским и иранским войскам в САР в случае применения химического оружия в Идлибе. В Минобороны России предупредили, что в Сирии готовится провокация с использованием химоружия, в результате которой американские военные планируют нанести «ответный» удар.