В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян

В РФ жестко высказались об угрозах США атаковать россиян

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил НСН, что всем, кто нанесет удар по российским военнослужащим, мало не покажется.

«Я бы предостерег горячие головы, посоветовал бы принять им горячий душ, прежде чем принимать решения такого рода. Хоть я и исключаю сценарий подобного рода», — сказал депутат.

Он заявил, что разрешение на применение хлорина — это вымысел.

«Башар Асад не самоубийца, чтобы отдавать такие приказы, не боясь смертоубийства со стороны стран западной коалиции, а боясь своего народа, если уж так рассуждать», — сказал Швыткин.