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МИД РФ: Участники СВПД защищаются от новых санкций США против Ирана
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МИД РФ: Участники СВПД защищаются от новых санкций США против Ирана 

Российская Газета + ещё 16 11 сентября 2018
Фото: Вестник Кавказа
Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вырабатывают комплекс мер по противодействию новым санкциям США против Ирана. Об этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы вместе с Ираном продолжим в ближайшие дни, начиная буквально с завтрашнего дня, интенсивную работу с европейцами, продолжим наши усилия в контакте с Китаем, другими государствами для того, чтобы выстроить, если хотите, эшелонированную оборону от американских экстерриториальных санкций, от попыток США сорвать СВПД в угоду собственным геополитическим мотивам и представлениям о том, что в этом мире правильно и что неправильно", — сообщил Рябков.
Полный текст интервью будет опубликован на сайте «Российской газеты»
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