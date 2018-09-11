МИД РФ: Участники СВПД защищаются от новых санкций США против Ирана

"Мы вместе с Ираном продолжим в ближайшие дни, начиная буквально с завтрашнего дня, интенсивную работу с европейцами, продолжим наши усилия в контакте с Китаем, другими государствами для того, чтобы выстроить, если хотите, эшелонированную оборону от американских экстерриториальных санкций, от попыток США сорвать СВПД в угоду собственным геополитическим мотивам и представлениям о том, что в этом мире правильно и что неправильно", — сообщил Рябков.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте «Российской газеты»