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РФ поможет диалогу КНДР и США
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Россия будет создавать условия для диалога КНДР и США, заявила Матвиенко 

РИА Новости + ещё 5 10 сентября 2018
Фото: ТАСС
Россия будет создавать условия для диалога КНДР и США, а также для разрешения проблемы Корейского полуострова, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы считаем, что это был успешный саммит (КНДР и США в Сингапуре — ред.) и правильный, и надо поддерживать и дальше контакты США и Северной Кореи. И мы будем тоже создавать для этого условия, чтобы этот диалог продолжался", — сказала Матвиенко журналистам.
По ее словам, в разрешении ситуации должны участвовать многие стороны.
"Безусловно, это не подразумевает только диалог КНДР и США, это подразумевает включение таких игроков, как Китай, как Россия, других государств, Евросоюза. Это очень непростая проблема, и так, как хотелось бы, наскоком, её никто решить не сможет. И здесь нужны многоплановые переговоры, участие других государств, что и происходит в разных форматах", — сказала Матвиенко.
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