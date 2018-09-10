РФ поможет диалогу КНДР и США

Россия будет создавать условия для диалога КНДР и США, заявила Матвиенко

Валентина Матвиенко. Россия будет создавать условия для диалога КНДР США , а также для разрешения проблемы Корейского полуострова, сказала председатель Совета Федерации "Мы считаем, что это был успешный саммит (КНДР и США в Сингапуре — ред.) и правильный, и надо поддерживать и дальше контакты США и Северной Кореи. И мы будем тоже создавать для этого условия, чтобы этот диалог продолжался", — сказала Матвиенко журналистам. По ее словам, в разрешении ситуации должны участвовать многие стороны. "Безусловно, это не подразумевает только диалог КНДР и США, это подразумевает включение таких игроков, как Китай, как Россия, других государств, Евросоюза. Это очень непростая проблема, и так, как хотелось бы, наскоком, её никто решить не сможет. И здесь нужны многоплановые переговоры, участие других государств, что и происходит в разных форматах", — сказала Матвиенко.