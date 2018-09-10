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Посольство РФ обвинили в «туалетном троллинге»
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Посольство РФ обвинили в «туалетном троллинге» 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пользователи соцсети Twitter обвинили аккаунт российского посольства в Великобритании в «туалетном троллинге», сообщает Североамериканское бюро НСН.
Каждое утро аккаунт посольства РФ в Лондоне публикует фотографию с одним из российских пейзажей с подписью «Доброе утро!». В субботу, 8 сентября на странице российского дипведомства в рамках этой рубрики была опубликована фотография Острова Солсбери, который располагается в архипелаге Земля Франца-Иосифа в Приморском районе Архангельской области России.
В связи с нашумевшим инцидентом с отравлением Скрипалей в Солсбери, пользователи Twitter сочли публикацию российского посольства оскорбительной. Один из пользователей назвал пост «троллингом туалетного уровня», а еще один читатель написал, что никогда не поедет в Россию из-за деятельности аккаунта посольства, пишет Evening Standard.
«Бесчувственно. Никогда в жизни не поеду в Россию из-за действий этого аккаунта. Вы должны продвигать все хорошие элементы России, еду, культуру и так далее. Но вместо этого вы распространяете теории заговора и насмехаетесь над мертвыми людьми. Позор вам», — написал разгневанный гражданин.
Еще один пользователь назвал публикацию «больной», а владельцев аккаунта «извращенным дегенератами» за то, что они «превращают в шутку применение химоружия в Солсбери».
Отметим, что фото Острова Солсбери было опубликовано через несколько дней после того, как британская прокуратура выдвинула обвинения двум россиянам по делу об отравлении бывшего разведчика и его дочери в английском городе Солсбери.
Напомним, инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлий произошел в английском Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» российского происхождения. Позже в близлежащем Эймсбери якобы от «Новичка» пострадали еще два британца, Чарли Роули и Дон Стерджесс, которая впоследствии скончалась. Москва отрицает все предъявленные ей обвинения и просит доступа к материалам расследования.
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