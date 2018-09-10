Посольство РФ обвинили в «туалетном троллинге»

Пользователи соцсети Twitter обвинили аккаунт российского посольства в Великобритании в «туалетном троллинге», сообщает Североамериканское бюро НСН.

Good morning! (Salisbury Island, Russia) pic.twitter.com/cWJr7qTsnG— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 сентября 2018 г. Каждое утро аккаунт посольства РФ в Лондоне публикует фотографию с одним из российских пейзажей с подписью «Доброе утро!». В субботу, 8 сентября на странице российского дипведомства в рамках этой рубрики была опубликована фотография Острова Солсбери, который располагается в архипелаге Земля Франца-Иосифа в Приморском районе Архангельской области России.

В связи с нашумевшим инцидентом с отравлением Скрипалей в Солсбери, пользователи Twitter сочли публикацию российского посольства оскорбительной. Один из пользователей назвал пост «троллингом туалетного уровня», а еще один читатель написал, что никогда не поедет в Россию из-за деятельности аккаунта посольства, пишет Evening Standard.

«Бесчувственно. Никогда в жизни не поеду в Россию из-за действий этого аккаунта. Вы должны продвигать все хорошие элементы России, еду, культуру и так далее. Но вместо этого вы распространяете теории заговора и насмехаетесь над мертвыми людьми. Позор вам», — написал разгневанный гражданин.

Еще один пользователь назвал публикацию «больной», а владельцев аккаунта «извращенным дегенератами» за то, что они «превращают в шутку применение химоружия в Солсбери».

Отметим, что фото Острова Солсбери было опубликовано через несколько дней после того, как британская прокуратура выдвинула обвинения двум россиянам по делу об отравлении бывшего разведчика и его дочери в английском городе Солсбери.