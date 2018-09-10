Москалькова лично обратится к Трампу из-за Бутиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова может лично обратиться к президенту США Дональду Трампу в связи с делом россиянки Марии Бутиной, арестованной в Соединенных Штатах. Об этом сообщил газете "Известия" советник омбудсмена Вячеслав Толмачев.
"Мы не исключаем возможности обращения к президенту США Дональду Трампу. Кроме того, вопрос о деле Бутиной поднимался на состоявшейся встрече с американским послом Джоном Хантсманом. Эта проблема в любом случае останется на повестке дня и при дальнейших контактах с главой американской дипмиссии", — приводятся слова Толмачева в материале, опубликованном в понедельник.
Ранее сообщалось, что Москалькова обратилась к генпрокурору США в защиту Бутиной, а также во многие международные организации, к верховному комиссару ООН по правам человека, к генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду, в ОБСЕ.