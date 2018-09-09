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Побитый Жириновским мужчина оказался украинцем
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Побитый Жириновским в Москве протестующий оказался украинцем 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, который спровоцировал потасовку с участием лидера ЛДПР и депутата Госдумы Владимира Жириновского, оказался гражданином Украины. Фотографию его заявления в полицию и паспорта публикует Telegram-канал 112.
>> Жириновский подрался с участником акции в Москве
Потерпевший пишет, что «вступил в дискуссию с Жириновским В. В, в которой высказывал свое мнение относительно некоторых вопросов», после чего его толкнул либо сам политик, либо один из его охранников. Затем лидер либерал-демократов ударил его по лицу и начал выкрикивать угрозы, сообщает мужчина.
ЛДПР прокомментировала инцидент на своем сайте:
«Многие заметили, что у этого провокатора торчал из штанов сине-жёлтый украинский паспорт. Получается, в Киеве совсем обнаглели. Сначала разрушили, разворовали собственную страну. А теперь засылают своих агентов-провокаторов на митинги в Москву!»
Также в заявлении партии отмечается, что оппонент Жириновского пытался перевести дискуссию «на подзаборный уровень, начал выкрикивать матерные слова и личные оскорбления».
Драка с участием Жириновского произошла в центре Москвы на несанкционированном митинге. Сообщалось, что один из собравшихся назвал политика говном, за что получил удар. Собравшимся не понравилось поведение лидера ЛДПР, и они повалили его на землю, после чего в потасовку вмешалась его охрана.
Позже Жириновский заявил, что собирается наказать обидчика, и назвал его провокатором.
«Человек вел себя по-хамски и агрессивно, пытался перейти к физическим действиям и угрозам», — подчеркнул политик.
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