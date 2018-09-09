Побитый Жириновским мужчина оказался украинцем

Побитый Жириновским в Москве протестующий оказался украинцем

Потерпевший пишет, что «вступил в дискуссию с Жириновским В. В, в которой высказывал свое мнение относительно некоторых вопросов», после чего его толкнул либо сам политик, либо один из его охранников. Затем лидер либерал-демократов ударил его по лицу и начал выкрикивать угрозы, сообщает мужчина.

ЛДПР прокомментировала инцидент на своем сайте:

«Многие заметили, что у этого провокатора торчал из штанов сине-жёлтый украинский паспорт. Получается, в Киеве совсем обнаглели. Сначала разрушили, разворовали собственную страну. А теперь засылают своих агентов-провокаторов на митинги в Москву!»

Также в заявлении партии отмечается, что оппонент Жириновского пытался перевести дискуссию «на подзаборный уровень, начал выкрикивать матерные слова и личные оскорбления».

Драка с участием Жириновского произошла в центре Москвы на несанкционированном митинге. Сообщалось, что один из собравшихся назвал политика говном, за что получил удар. Собравшимся не понравилось поведение лидера ЛДПР, и они повалили его на землю, после чего в потасовку вмешалась его охрана.

Позже Жириновский заявил, что собирается наказать обидчика, и назвал его провокатором.