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Жена Ярошенко обратилась к Путину и Трампу
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Жена Ярошенко попросила Путина и Трампа обсудить его возвращение в Россию 

РИА Новости + ещё 25 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Жена летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в США, просит лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на их будущей встрече поднять вопрос о возвращении ее супруга в Россию.
"Я думаю, просто главы государств могут решить эту проблему. Я просто хочу обратиться к главам государств одной и второй страны, непосредственно к (Дональду) Трампу и (Владимиру) Путину, что в ближайшее время, я знаю, должна состояться (их) встреча, по-моему, в ноябре месяце. Я очень прошу поднять этот вопрос о возвращении Константина на Родину", — сказала Виктория Ярошенко на пресс-конференции в прессе-центре ИА "НСН".
Жена и дочь Ярошенко в августе приехали в США, чтобы навестить его впервые за семь лет. У них состоялись 12 встреч за три недели.
По словам Виктории Ярошенко, с ее стороны возможности вернуть мужа в Россию из американской тюрьмы исчерпаны, а сама ситуация с ее супругом "вышла на политический уровень". Она отметила, что Константин Ярошенко готов отбывать оставшийся срок в России.
Летчик Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. Ярошенко 24 августа впервые за семь лет встретился со своей семьей: жена и дочь прилетели в США и навестили его в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что переговоры о подготовке к новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведутся.
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